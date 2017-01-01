В Кабмине объяснили порядок выплаты пенсий украинцам с нехваткой стажа

В украинском правительстве закончили утверждение всех необходимых документов.

Пенсионное удостоверение dnl.dn.ua

В украинском правительстве утвердили порядок назначения временной государственной социальной помощи тем гражданам страны, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за нехватки годов страхового стажа.

Как сообщают в пресс-службе Кабмина, новым порядком определяется механизм назначения пособий в период с 1 января нынешнего года по 31 декабря 2020-го.

"Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, городских райгосадминистраций. При этом, учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина", – сообщают чиновники.

Временная госсоцпомощь будет перечисляться каждые полгода с учетом изменений имущественного состояния человека и его среднемесячного совокупного дохода, а также выплачивается до достижения им возраста приобретения права на пенсионную выплату.

Напомним, ранее экономист рассказал о перспективах пенсионной реформы в Украине.