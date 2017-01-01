В Кабмине предоставили заводу Порошенко статус специального экспортера

Кроме того, предприятие получило право закупать военные товары за границей для собственных нужд.

Завод "Кузня на Рыбальском" "Гордон"

Кабмин разрешил заводу "Кузня на Рыбальском", принадлежащего структурам президента Украины Петру Порошенко , экспортировать товары военного назначения собственного производства вплоть до 1 января 2021 года.

Кроме того, предприятие получило право закупать военные товары за границей для собственных нужд, сообщает агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

К слову, в минувшем году завод получил полномочия спецэкспортера, которые продлятся до 1 июня 2018 года.

Сейчас "Кузня на Рыбальском" осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых – 40-миллиметровый гранатомет "УАГ-40", боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". Также предприятие приступило к созданию двух новых бронемашин.

Напомним, ранее Порошенко анонсировал возобновление производства в Украине плавучих бронетранспортеров.