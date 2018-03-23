В Кабмине рассказали, когда Украина начнет экспортировать газ

Информацию озвучил лично глава украинского правительства Владимир Гройсман.

По словам премьера, у Кабмина нет полномочий по регулировку цен на коммерческий газ 112.ua

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил о том, что Украина планирует начать экспортировать газ в 2020 году.

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. "Укргаздобыча" в прошлом году нарастила добычу на 700 миллионов кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", — цитирует премьера портал "Экономическая правда".

По мнению Гройсмана, прекращение импорта газа и превращение Украины в страну-экспортера газа позволит снизить цену на газ для потребителей-украинцев.

"У правительства нет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", - подытожил премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, когда Украина преодолеет дефицит "голубого топлива" в газотранспортной системе".