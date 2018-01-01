В Кабмине рассказали, сколько человек призовут в ВСУ весной 2018-го

Кроме того, на осуществление призыва планируется потратить более 50 млн гривен.

Украинские военнослужащие Hubs.ua на срочную военную службу в период с апреля по май установлено на отметке в 15 190 человек.

Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 21 марта, на очередном заседании, сообщает портал "Українські Новини".

Согласно обнародованным данным, общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию планируется направить четыре тысячи, а в Вооруженные силы – около девяти человек. В частности, непосредственно в Киеве планируется призвать 563 человека.

Максимальное количество призывников (1520) планируется набирать в Днепропетровской области, а минимальное (255) - в Закарпатской области.

На осуществление призыва планируется потратить 54, 944 294 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генштабе назвали численность военнослужащих ВСУ.