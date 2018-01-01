В Кабмине рассказали, сколько убытков понесет Украина от строительства Керченского моста

Информацию озвучил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Строительство Керченского моста most.life

Потери Украины от возведения и дальнейшего использования Керченского моста и переправы исчисляются десятками миллионов гривен.

Соответствующее заявление во вторник, 27 марта, сделал глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

"Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", - цитирует чиновника портал УНН.

Кроме того, Омелян рассказал о том, что не было никаких согласований со стороны российских властей по строительству переправы и ввода ее в эксплуатацию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что опоры Керченского моста начали проседать в грунте.