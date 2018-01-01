В кафе Мариуполя изложили свою версию конфликта с пограничниками "из-за меню на украинском"

Уже на улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны.

В кафе Мариуполя RedCups RDCP Lounge, где накануне произошла драка между охраной и посетителями - офицерами Госпогранслужбы - якобы на языковой почве, рассказали о настоящих причинах и ходе конфликта.

Об этом говорится на странице кафе в Facebook.

"17 июня в 21 час к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и ... алкогольные коктейли. В 22 часов зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполя меморандумом, мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбу охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться", - говорят в кафе.

После требования одного из клиентов принести меню на украинском языке, персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков. При этом, уверяют в заведении, персонал, кроме русского, отвечал пограничникам и на украинском языке - в зависимости от того, на каком языке к нему обращались.

"На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую", - рассказали представители кафе, подчеркнув, что соответствующие видеодоказательства уже передали полиции.

В воскресенье, 17 июня, в Мариуполе Донецкой области в одной из кофеен подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть охранники. Сообщалось, что инцидент произошел якобы из-за просьбы уважать клиентов и предоставить меню на украинском языке.

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