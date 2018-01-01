В Канаде от аномальной жары погибло свыше 50 человек

Экстренные службы страны констатируют, что к высоким температурам добавилась чрезмерная влажность.

В Канаде люди погибают от жары УНИАН

В канадской провинции Квебек число погибших от слишком жаркой температуры воздуха увеличилось до 50 человек.

Как сообщает Montreal Gazette со ссылкой на данные пресс-службы министра здравоохранения провинции, метеорологические службы прогнозируют через сутки долгожданное похолодание.

"Уровень опасности остаётся высоким, несмотря на снижение уровня влажности", — рассказал представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.

Отмечается, что изначально ведомство сообщало о 33 погибших, однако впоследствии их количество увеличилось до 50. Причиной стала 40-градусная жара, к которой добавилась аномальная для данного региона влажность воздуха.

Напомним, небывало высокие температуры были зафиксированы в Германии весной. Местные жители заявляли, что к ним пришло "апрельское лето".

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