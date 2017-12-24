В Карпатах нашли тело туриста, заблудившегося при восхождении на гору

Тело погибшего уже опознали родственники.

В Карпатах нашли тело туриста

В воскресенье, 24 декабря, в Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк.

Тело погибшего уже опознали родственники, сообщила пресс-секретарь Полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

По ее словам, полицией будет начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения, сообщает "Громадське".

Как сообщила Мирослава Белдик, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска 1998 года рождения.

23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк, он заблудился, решив самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.

Гора Хомяк расположена в юго-восточной части украинских Карпат. Она является одним из самых популярных маршрутов среди туристов несмотря на то, что территория вблизи горы определена лавинопасным участком.

Напомним, ранее сообщалось, что при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист.