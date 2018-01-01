В Карпатах спасатели отыскали пропавшего туриста-киевлянина

На поиски сотрудники МЧС потратили около двух суток.

Панорама Карпат "Сегодня"

В Карпатах спасатели из МЧС отыскали туриста из Киева Константина Зинченко, в минувшую среду, 7 марта, пропавшего во время спуска с горы Поп Иван.

Такое сообщение опубликовал портал "Новое Время" со ссылкой на слова друзей 27-летнего мужчины.

Они сказали, что 7 марта Зинченко изменил заранее намеченный маршрут и отправился в сторону горы Ушастый Камень. Затпм с ним пропала мобильная связь. Домой в условленное время Зинченко не вернулся. После целого дня ожидания, его товарищи-туристы обратились за помощью к спасателям. Всего было сформировано четыре поисковых группы.

В конце концов, Зинченко была обнаружен в районе полонины Шешорская. Житель столица Украины заблудился в горах и принял решение укрыться в хижине, специально предназначенной для туристов. Здесь он провел несколько суток. Состояние Зинченко медики оценили как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Карпатах туристка из Киева выжила после падения со склона в глубокою пропасть.