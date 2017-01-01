В Карпатах туристка из Киева выжила после падения в 300-метровую пропасть: подробности

Об инциденте спасателям сообщил напарник 29-летней киевлянки.

Пострадавшая и спасатели facebook.com/MNS.GOV.UA

На Закарпатье сотрудники ГосЧС оказали экстренную помощь девушке-туристке, сорвавшейся со склона и скатившейся в 300-метровую пропасть.

"Во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Как следствие, девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Спасателей вызвал ее напарник, ставший очевидцем происшествия. Мужчина не растерялся, немедленно спустился к пострадавшей и вплоть до прибытия специалистов находился рядом с ней.

Пострадавшая и спасатели facebook.com/MNS.GOV.UA

"Пострадавшей девушке немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за ночного времени суток и опасности схода лавин, спасатели приняли решение подождать до начала светового дня. Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок "волокуш", спасатели начали транспортировку пострадавшей", – заявили в ГосЧС.

Напомним, ранее в Карпатах нашли тело туриста, заблудившегося при восхождении на гору.