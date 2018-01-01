В каске, бронежителе и "трениках". Экс-нардепа Шепелева доставили на заседание суда

В Оболонском райсуде бывшему народному избраннику должны будут избрать меру пресечения по новому подозрению.

Александр Шепелев в Оболонском райсуду "ТСН"

Экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева привезли в Оболонский райсуд Киева в каске и бронежилете.

Такое сообщение опубликовал портал ТСН.

В Оболонском райсуде Шепелеву должны будут избрать меру пресечения по новому подозрению - в причастности к убийству банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Сообщается, что дело начинали расследовать заочно, пока Шепелев скрывался в РФ, однако сейчас следствие начнется снова в очной форме.

К слову, ранее экс-нардепу выдвинули подозрения в организации умышленного убийства и покушения убийства двух или более лиц, в организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денег из ПАО "Родовид Банк", их легализации и в служебном подлоге.

Напомним, ранее на обвинения Шепелева в похищении ответил главный военный прокурор Анатолий Матиос.