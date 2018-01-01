В Керченском проливе Россия задержала еще восемь украинских судов: подробности

Никаких дипломатических нот и заявлений от официальных лиц Украины не поступало.
По его данным, в четверг, 31 мая, береговая охрана ФСБ России задержала в Керченском проливе 8 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя.
"31 мая 2018 года в интервале между 04:40 и 05:30 береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению. Я уже устал говорить одно и то же, но придется: никаких дипломатических нот и заявлений от офиса Президента Украины нет...", - написал он в Facebook.
Позднее он сообщил о задержании еще трех украинских судов.
Вместе с тем, по его данным, после досмотра были отпущены суда: Behcet C и Salam Y.
Отметим, что после задержания Украиной судна "Норд", РФ объявила в международный розыск украинских пограничников.
Ранее российское судно-земснаряд "Печора" было арестовано на территории Украины по обвинению в незаконной добыче песка.
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