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В КГГА уверяют, что радиоактивный дым из Чернобыля не дойдет до Киева

Сегодня, 19:12

На столицу задымление не идет, говорит Роман Ткачук.

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Пожар в Чернобыльской зоне. Facebook.com/levina.ns
Возгорание радиоктивного травяного настила рядом с печально известным Рыжим лесом в Чернобыльской зоне не угрожает жителям столицы.

С таким заявлением выступил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук, отметивший, что Киеву задымление не грозит, передают Украинские новости.

"Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", - сообщил он. Чиновник также отметил, что в настоящий момент радиологические службы и службы по чрезвычайным ситуациям Киева и области продолжают брать пробы воздуха на предмет радиоактивных или иных вредных веществ.

Сейчас спасатели тушат возгорание на площади 10 гектаров.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС радиационный фон остается в норме.

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Теги:  
Чернобыль, лес, пожар, радиация, Рыжий лес, радиационный фон, Чернобыльская зона, ГСЧС, Роман Ткачук, КГГА
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