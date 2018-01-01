В Киеве активисты митинговали под венгерским посольством - видео

Протестующие принесли к посольству чучело действующего премьера Венгрии Виктора Орбана и растоптали его.

На украинской земле будет только украинский, а венгерский пусть учат в Венгрии, заявили активисты ГолосUA

В среду, 20 июня, около семидесяти активистов устроили перед посольством Венгрии в Киеве акцию протеста против проводимой Будапештом в отношении Украины политики.

Как сообщает Голос, среди прочего собравшиеся активисты потребовали прекратить финансировать и поддерживать антигосударственные мероприятия в Украине, прекратить раздавать гражданам Украины венгерские паспорта и перестать агитировать за обучение закарпатских украинцев на венгерском языке.

"На нашей богом данной земле будет только один язык - это украинский. Венгерские школы должны быть, но только в самой Венгрии! В Украине дети будут учиться только на родном языке – украинском!", - пояснили организаторы акции.

В ходе протестов к посольству протестующие принесли чучело, символизирующее собой действующего премьер-минстра Венгрии Виктора Орбана. Участники акции пытались сжечь чучело, а когда это не удалось, просто бросили его на землю и растоптали.

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Напомним, Будапешт заявил о желании завершить спор с Украиной относительно нового образовательного закона. Для поиска выхода из сложившейся ситуации предлагается создать межправительственную рабочую группу, которой поручат следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно языкового вопроса.

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