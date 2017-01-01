В Киеве активисты повредили фасад кафе "друга Путина", опубликованы фото

На фасаде был расположен баннер с изображением рэпера Тимати.

В Киеве активисты из националистической организации "С14" повредили фасад кафе "BlackStar" название которого принадлежит сети заведений российского рэпера Тимати.

На фасаде был расположен баннер с изображением рэпера. Однако Тимати внесен в "черные списки" по Украине за публичную поддержку аннексии Крыма и песню, в которой он поддерживает президента Российской Федерации, сообщается на официальной странице организации в Facebook.

"Известный российский "рэпер" является запрещенным лицом в нашем государстве за свои антиукраинские заявления, он поддержал аннексию Крыма и является автором песни "Мой друг — Путин", — напомнили в "С14".

Участники организации сначала попросили снять баннер работников заведения, но те не отреагировали, после чего националисты сами разобрались с этой проблемой.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимати посмеялся над сбитым малайзийским "Боингом".