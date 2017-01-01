В Киеве активисты залили краской "Российский центр науки и культуры": видео

Сами активисты назвали акцию "нападением на пропагандистский центр РФ".
Соответствующее сообщение в воскресенье, 7 января, было опубликовано на Facebook-странице организации.
"В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для вражеской Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", - говорится в тексте.
Центральный вход в учреждение был залили красной краской, которая, по словам активистов, символизирует "кровь украинцев на руках Москвы".
"Также была сделана надпись: "Смерть России!", и разбросаны листовки" – написали они.
Напомним, ранее вандалы разбили окна и разрисовали отделение "Сбербанка России".