В Киеве автобус с пассажирами подвергся обстрелу: видео

Водитель транспортного средства не остановился, а продолжил следование по маршруту.

Неизвестные выстрелили в автобус с людьми Фото: Reuters

В маршрутный автобус, который следовал из Киева в Бровары, 14 мая неизвестные выстрелили во время движения, едва он отправился от станции метро "Лесная".

В салоне автобуса в момент обстрела находились пассажиры. Видео обнародовано в YouTube.

На кадрах видно, что пуля попала в стекло, вследствие чего образовалось отверстие. Водитель не остановил автобус, поэтому по ходу следования из-за вибрации стекло начало рассыпаться.

Отмечается, что жертв инцидента удалось избежать. Очевидцы уверяют, что выстрелы могли быть произведены из пневматического оружия или пистолета под патрон "Флобера".

Напомним, в одном из районов Запорожья стражи порядка пытались успокоить неизвестного мужчину, который напал на них с топором, и вынуждены были осуществить в его сторону несколько выстрелов.

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