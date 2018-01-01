В Киеве баннеры с лого "Газпрома" украсили фан-зону финала Лиги чемпионов: фото

Автор сообщения уверяет: в КМДА обещали, что такой рекламы в столице не будет.

Власти столицы обещали не размещать в фан-зоне рекламу "Газпрома" Фото: Facebook/Наталья Мамчур

Журналист Наталья Мамчур опубликовала фотографии фан-зоны финала Лиги чемпионов , где видны баннеры с логотипом российской компании "Газпром".

"Российский "Газпром" не будет представлен в качестве партнера Лиги чемпионов на улицах Киева и в фан-зоне на Крещатике", – заявили три дня назад в КГГА. Заглядываем за забор фан-зоны. Упс..." – подписала автор снимок в Facebook.

Фото: Facebook/Наталья Мамчур

Отмечается, что "Газпром" был спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В КГГА заявляли, что в 2018 Киев договорился с УЕФА и реклама российского газового гиганта в фан-зоне не будет размещена.

Как ранее сообщалось, сотрудникам полиции, которые будут встречать футбольных болельщиков во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, разукрасят лица краской.

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