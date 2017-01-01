В Киеве берега Днепра соединили "живой цепью Соборности", фото и видео

В столице провели акцию, приуроченную ко Дню Соборности Украины.

В столице берега Днепра снова соединила "живая цепь" УНИАН

В понедельник, 22 января, в Киеве на мосту Патона состоялась акция "Соедини берега Днепра "живой цепью" Соборности".

Мероприятие приурочено ко Дню Соборности Украины, подобная акция в столице проходит уже в одиннадцатый раз, пишет УНИАН.

Живая цепь символизирует объединение правого и левого берегов столицы, правобережной и левобережной части украинского государства.

"Две колонны участников акции двигались навстречу друг другу с левого и правого берегов, одна из них несла полотнище голубого цвета, другая — желтого. Колонны встретились на мосту Патона, создав гигантский украинский флаг. После этого участники мероприятия исполнили гимн Украины и почтили память погибших на Майдане и в зоне АТО", — сообщает Liga.net.

Напомним, 22 января в Украине отмечают День Соборности, в этот день в 1919 году в Киеве на Софийской площади было провозглашено объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.