В Киеве дети своим танцем установили новый рекорд: видео

В флешмобе участвовало более 1000 детей.

Танцевальный рекорд установили в Обухове. Скрин с видео ТСН

1 июня, в День защиты детей , в Обухове был установлен новый всеукраинский рекорд, который внесли в Книгу рекордов Украины.

Свыше тысячи детей одновременно станцевали на площади.

Готовились ребята заранее, а сегодня съехались со всего города в вышиванках. У ребят было всего три репетиции, но это не помешало им отлично выступить.

С желто-синими лентами лучшие ученики Обухова на площади своего города устроили флешмоб, которого еще не видела Украина.

В качестве саундтрека выбрали песню Тины Кароль – за "ее патриотичность".

Ранее в Украине установили необычный рекорд. В салон ЗАЗ 968 поместилось сразу 17 человек, опубликовано видео.

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