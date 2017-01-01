В Киеве девушка выпала с девятого этажа и осталась жива

В результате падения девушка получила переломы и ушибы внутренних органов.
Об этом рассказали врачи больницы, где оказывали помощь пострадавшей, пишет "Обозреватель".
В результате падения девушка получила переломы и ушибы внутренних органов, после чего была доставлена медиками в больницу скорой помощи.
Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь.
Было ли происшествие несчастным случаем или девушка пыталась совершить суицид, пока неизвестно.
Напомним, 2 января, во Львове в одном из домов с восьмого этажа выпал мужчина.