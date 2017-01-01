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В Киеве девушка выпала с девятого этажа и осталась жива

Сегодня, 00:03

В результате падения девушка получила переломы и ушибы внутренних органов.

Киев, дом, Братиславская
Дом, в котором произошло происшествие. obozrevatel.com
В Киеве в Деснянском районе на улице Братиславской 18-летняя девушка выпала с девятого этажа и осталась жива.

Об этом рассказали врачи больницы, где оказывали помощь пострадавшей, пишет "Обозреватель".

В результате падения девушка получила переломы и ушибы внутренних органов, после чего была доставлена медиками в больницу скорой помощи.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь.

Было ли происшествие несчастным случаем или девушка пыталась совершить суицид, пока неизвестно.

Напомним,  2 января, во Львове в одном из домов с восьмого этажа выпал мужчина.

 
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