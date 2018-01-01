В Киеве до конца мая перекрыли Крещатик

В центре столицы авто не смогут проехать по участку от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.
В центре столицы машины не смогут проехать по участку дороги от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, говорится на странице патрульной полиции в Facebook.
"Изменены дорожные знаки, на перекрестке Крещатик — Богдана Хмельницкого разрешен разворот", — отметили в ведомстве.
Напомним, 15 сентября 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве. Ключевая игра турнира пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" 26 мая.
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