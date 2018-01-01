В Киеве драка на автостоянке закончился стрельбой: в числе раненых — сотрудник СБУ

Игорь Мосийчук сообщил, что в Дарницком районе Киева банда кавказцев напала на сотрудника Службы безопасности Украины.

В четверг, 3 мая, в Дарницком районе Киева на автостоянке произошла стрельба, в результате два человека получили ранения.

Конфликт произошел на улице Вишняковской, о драке и выстрелах стало известно около 13:35, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Установлено, что по данному адресу расположена автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел", — говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что в результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения: ушибы различных частей тела и у одного — ранение в ногу. Полицейской не уточняют, оперативник какой спецслужбы присутствовал на автостоянке во время конфликта.

В свою очередь народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в Дарницком районе Киева банда кавказцев напала на сотрудника Службы безопасности Украины.

"Только что, в 14:30, в столице введен план "Перехват". В Дарницком районе на парковке по адресу ул. Вишняковская, 1б ранили сотрудника СБУ. Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле возможно находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные", — написал нардеп в Facebook.

Мосийчук отметил, что за последние дни это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице.

Напомним, в центре Киева из-за конфликта на дороге нардеп Мустафа Найем был избит и госпитализирован с переломом челюсти.

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