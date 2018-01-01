В Киеве два сотрудника СБУ застрелились практически одновременно

Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.

Два сотрудника СБУ застрелились в один день Открытые источники

В Киеве 15 апреля покончили жизнь самоубийством два сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский, происшествия произошли в разных местах столицы, но их разделяют считанные часы.

По информации автора, в Киево-Святошинском районе покончил с собой 40-летний полковник Олег Вовчак, который до прошлого года служил заместителем начальника киевского главка СБУ. Второй погибший – сотрудник департамента защиты национальной государственности, 33-летний Сергей Ткаченко.

Мужчины покончили с собой почти одинаковым способом – выстрелом из огнестрельного оружия. Мотивы самоубийства и подробности инцидента не сообщаются, проводится расследование.

Напомним, в Звенигородке Черкасской области повесился 40-летний сотрудник районной государственной администрации Вячеслав Власенко. Самоубийца надел петлю на шею и выпрыгнул из окна своего кабинета.