В Киеве из-за шутки нетрезвого атошника о минировании эвакуированы люди из кинотеатра: фото

В полиции отметили, что злоумышленник во время звонка о закладке бомбы сообщил свои контактные данные.
Как сообщает "Информатор", из нескольких зданий эвакуировали 300 человек.
На место происшествия была вызвана полиция и взрывотехники. Правоохранители рассказали, что человек, сообщивший и минировании, оставил оператору свои контактные данные.
На место инцидента несколько раз подходил мужчина в нетрезвом состоянии, предоставив удостоверение участника боевых действий. Затем сотрудники полиции проверили у него также документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что это и есть тот самый злоумышленник, который сообщил о минировании кинотеатра.
По предварительным данным, взрывоопасных предметов в кинотеатре обнаружено не было.
Напомним, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника милиции, который заминировал железнодорожный мост на перегоне "Павлоград — Лозовая".