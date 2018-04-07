В Киеве из-за шутки нетрезвого атошника о минировании эвакуированы люди из кинотеатра: фото

В полиции отметили, что злоумышленник во время звонка о закладке бомбы сообщил свои контактные данные.

Кинотеатр "Лейпциг" заминировал нетрезвый атошник Фото: Информатор

В Киеве 7 апреля в Службу спасения пришло сообщение о минировании кинотеатра "Лейпциг".

Как сообщает "Информатор", из нескольких зданий эвакуировали 300 человек.

На место происшествия была вызвана полиция и взрывотехники. Правоохранители рассказали, что человек, сообщивший и минировании, оставил оператору свои контактные данные.

На место инцидента несколько раз подходил мужчина в нетрезвом состоянии, предоставив удостоверение участника боевых действий. Затем сотрудники полиции проверили у него также документы, удостоверяющие личность. Выяснилось, что это и есть тот самый злоумышленник, который сообщил о минировании кинотеатра.

По предварительным данным, взрывоопасных предметов в кинотеатре обнаружено не было.

Напомним, в Харьковской области сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника милиции, который заминировал железнодорожный мост на перегоне "Павлоград — Лозовая".