В Киеве к российскому посольству принесли окровавленную голову свиньи: фото

К голове свиньи был прикреплен документ.

К посольству РФ принесли окровавленную голову Facebook.com

В Киеве возле здания посольства Российской Федерации на бордюре оставили окровавленную голову свиньи.

Соответствующее фото опубликовал Олег Богачук на своей странице в Facebook.

"16.03.2018. Киев. Посольство РФ", — сказано в подписи под фото.

Отметим, что к голове свиньи также был прикреплен документ, содержание которого неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции активистов во Львове "Путина" в памперсе поставили на колени перед консульством РФ.

18 февраля, в Киеве представители националистических организаций провели акцию под названием "Смерть России" и разбили окна в офисах Россотрудничества и банков РФ.