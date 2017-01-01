В Киеве конфликт в игровом заведении закончился стрельбой, есть погибший и раненый

В полицию поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерной.

Конфликт в игровом заведении закончился стрельбой Facebook.com

В понедельник, 29 января, в Шевченковском районе Киева на улице Лагерной произошла стрельба , в результате двое человек получили огнестрельные ранения, один из них — погиб.

"В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы", — сообщили в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

По предварительной информации в помещении Национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны.

"На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другой с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу.

Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших", — написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в стриптиз-клубе в Киеве пострадали трое мужчин.