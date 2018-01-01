В Киеве маршрутка сняла скальп с пьяного пассажира, опубликованы фото

Мужчина заснул в автобусе и упал.

В Оболонском районе Киева пьяный пассажир маршрутного автобуса получил серьезные повреждения головы.

"В Киеве на Оболони в маршрутке 476 пьяный 54-летний мужчина заснул и упал, сильно ударившись головой об острые элементы салона. Получил обширную скальпированную рану головы, сотрясение мозга. Срочно госпитализирован в БСМП", — говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа.

На опубликованных фото видна кровь на земле, которую, вероятно, потерял пострадавший.

Напомним, в Харькове пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП.