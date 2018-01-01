В Киеве мать-"кукушка" из "ЛНР" на 1,5 месяца бросила дочь в хостеле: фото

Как выяснила полиция, женщина исчезала ради занятий попрошайничеством и пьянства.

В Киеве мать из временно оккупированного боевиками "ЛНР" Алчевска на полтора месяца оставила в хостеле свою 9-летнюю дочь.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по столице Украины.

"Полицейские установили, что мать вместе с дочерью поселилась здесь больше месяца назад. По документам они приехали в столицу из Алчевска. Чуть позже персонал заведения заметил, что мать перестала в нем появляться. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее", - заявили правоохранители.

Также сообщается, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. После недолгих поисков полицейские обнаружили мать девочки на ж/д вокзале. Оказалось, женщина стала бродяжничать и попрошайничать, а также злоупотреблять спиртным.

"Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала "скорая". Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку. Эти сведения пока проверяются", - добавили в полиции.

Сейчас девочка находится на обследовании в медучреждении. По факту данного инцидента начато уголовное производство.

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