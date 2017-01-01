В Киеве молодчики в черном разнесли стройплощадку и избили охранников, фото и видео

Активист снял видео, как радикалы избивают и унижают охранников стройки.

20 января в Киеве радикалы разнесли строительную площадку на улице Вышгородской (парк Кристерова Горка).

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook

20 января в знак протеста против строительства было перекрыто движение транспорта на улице Вышгородской.

"Но это не подействовало. Тогда, на помощь позвали парней в черном, которые самостоятельно демонтировали стройплощадку", – говорится в сообщении.

Член Нацкопуса "Азов" Сергей Филимонов (известный также как "сын Перуна") выложил отчет в Facebook.

Активист также снял видео, как радикалы избивают и унижают охранников стройки.

"Каждая мразь которая будет творить беспредел у нас в городе, будет наказана", написал он в соцсети.

Отметим, что радикалы нередко участвуют в акциях против строек. Сами они говорят, что защищают интересы людей. В тоже время, среди самих застройщиков распространено мнение, что таким образом они "кошмарят" строительный бизнес, чтоб затем получить с него деньги "за спокойствие".