В Киеве мощный пожар на автостоянке уничтожил 54 авто: фото и видео

В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

В субботу, 5 мая, в Киеве пожар на штрафплощадке на Столичном шоссе уничтожил 54 автомобиля.

Возгорание началось в 13:19 субботы и было ликвидировано в 14:15, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве густой смог окутал несколько жилых массивов.

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