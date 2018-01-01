В Киеве на Андреевском спуске снесли торговые точки, фото

Владельцам реального украинского "hand made" предложили перебраться на Аллею художников, отметил нардеп.
Был "осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города", написал нардеп Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.
"Собственникам же реального украинского "hand made", было предложено перебраться на Аллею художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них…", — отметил политик.
Напомним, в феврале в Киеве в подземных переходах возле станции метро "Майдан Независимости" коммунальщики массово демонтировали киоски и другие малые архитектурные формы.