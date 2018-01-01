В Киеве на Андреевском спуске снесли торговые точки, фото

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1 / 4 На верхней площадке Андреевского спуска демонтировали торговые точки (facebook.com/dbelotserkovets)

Владельцам реального украинского "hand made" предложили перебраться на Аллею художников, отметил нардеп.

На верхней площадке Андреевского спуска демонтировали торговые точки facebook.com/dbelotserkovets

В среду утром, 4 апреля, в Подольском районе Киева — на верхней площадке Андреевского спуска — снесли торговые точки.

Был "осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города", написал нардеп Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Собственникам же реального украинского "hand made", было предложено перебраться на Аллею художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них…", — отметил политик.

На верхней площадке Андреевского спуска демонтировали торговые точки Скриншот с facebook.com/dbelotserkovets

Напомним, в феврале в Киеве в подземных переходах возле станции метро "Майдан Независимости" коммунальщики массово демонтировали киоски и другие малые архитектурные формы.