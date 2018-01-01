В Киеве на Печерске поймали двухметрового питона: фото, видео

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1 / 3 В Киеве поймали питона длиной около двух метров (facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Инцидент произошел на Жилянской, животное передали частному специалисту.

В Киеве поймали питона длиной около двух метров facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Печерском районе Киева на опоре фонаря прохожие заметили питона , змею снял прибывший член Команды спасения животных.

Змею увидели на улице Жилянской, 54, ее длина составляла около двух метров, говорится на странице Команды в Facebook.

"Прибывший спасатель снял тигрового питона… с фонаря при помощи телескопической палки. О факте снятия питона уведомлена полиция", — отмечается в сообщении.

Позже животное передали частному специалисту на временное содержание. "... готовы вернуть змею владельцу, если он предоставит доказательства того, что змея принадлежит ему и расскажет, каким образом она оказалась на фонаре", — добавили в Команде спасения животных.

Напомним, в марте в Печерском районе Киева спасатели извлекли из вентиляционного канала жилого дома енота. Животное залезло в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попало в вентиляцию.

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