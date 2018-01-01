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В Киеве на подземной парковке сгорели пять авто, опубликованы фото

Сегодня, 11:45
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1 / 9 В Киеве произошел пожар на подземной парковке (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Масштабный пожар произошел на улице Елизаветы Чавдар.

В Киеве на территории Дарницкого района на улице Елизаветы Чавдар ночью на подземной парковке произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели автомобили.

"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар, 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье депутату сожгли автомобиль и бросили в магазин "коктейль Молотова".
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Пожар, авто, паркинг
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