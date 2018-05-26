В Киеве на рынке разгромили киоск, у которого кавказцы избили пенсионера: фото и видео

Активисты громили киоски и ломали ролеты.

В воскресенье, 27 мая, в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная" произошли столкновения.

Активисты громили киоски и ломали ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

Участники акции пришли на место, где 25 мая гражданин Грузии сломал нос военному пенсионеру, вступившемуся за женщину, которую оскорбляли грузинские продавцы.

"Пока неизвестно, принадлежат ли те киоски, которые попали под разгром, участникам избиения пенсионера", — отмечает "Громадське".

Также сообщается, что ранее на рынке демонтировали вывеску киоска, у которого произошел конфликт 25 мая, когда продавец ударил военного пенсионера. Также на рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля "Лісової", де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 27, 2018

При этом в праворадикальной организации С14 заявили о непричастности к погромам на рынке возле метро "Лесная".

В организации подчеркнули, что их представители прибыли на место, когда события "уже были в разгаре".

Отметим, что в субботу полиция Киева сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро "Лесная".

"Происшествие произошло вчера (25 мая-ред.) на рынке. Во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщалось, что задержанный — гражданин другого государства, 1994 года рождения.

В то же время народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook обнародовал фотографию задержанного гражданина Грузии, напавшего на пенсионера.

"Подонок, напавший исподтишка, как шакал, и избивший сегодня военного пенсионера у метро "Лесная", задержан полицией через несколько часов после преступления", — сообщил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе разборки между бизнесменами переросли в массовые столкновения.

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