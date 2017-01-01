В Киеве начал осыпаться крупный путепровод: фото

По всей вероятности, Шулявский путепровод ничуть не одинок в своей "усталости".

В столице Украины начали осыпаться бетонные конструкции, поддерживающие Воздухофлотский мост.

Такое сообщение на своей стрнанице в Facebook опубликовал блогер и общественный активист Дмитрий Макагон.

"Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротур. Будьте осторожны. Надеюсь, в этом году установят флагшток за 50 млн", - написал он.

Именно так, с иронией, Макагон напомнил об идее киевского градоначальника Виталия Кличко установить в центре огромный флаг Украины, потратив на него (вместсе с флагштоком) 50 миллионов гривен.

Напомним, в минувшем году произошел обвал части Шулявского путепровода.