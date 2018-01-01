В Киеве начали подготовку к остановке ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 1 августа

ТЭЦ могут остановиться, поскольку выходят из под юрисдикции ПАО "Киевэнерго".
Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля, изданном Департаментом здравоохранения КГГА.
Руководителям коммунальных предприятий поручено до понедельника, 30 июля:
• привести в готовность имеющиеся автономные источники питания;
• разработать (обновить) План реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения;
• определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГУ ГСЧС Киева;
• провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения;
• определить ответственных лиц за подключение автономных источников питания к электросетям учреждений здравоохранения;
• создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на случай отключения электроснабжения;
• подать в Департамент здравоохранения КГГА информацию о выполнении этих мероприятий и наличии горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.
ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могут остановиться, поскольку выходят из под юрисдикции ПАО "Киевэнерго", а у новосозданного КП "Киевтеплоэнерго" не заключены договора на поставку газа с НАК "Нафтогаз".
Ранее сообщалось, что Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил прием мусора. Решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго".
Запасов твердых бытовых отходов достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля. "С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - сообщили в "Киевэнерго".
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