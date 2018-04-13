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В Киеве националисты и "оппоблоковцы" устроили драку возле памятника Ватутину: фото,видео

Сегодня, 13:11
Памятник Ватутина < >
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1 / 2 (С14)

Таким образом оказалась сорвана церемония возложения цветов. 

В Мариинском парке столицы Украины представители радикальной общественной организации "С14" сорвали церемонию возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину.

К монументу пытались пройти нардеп- "оппоблоковец" Юрий Бойко вместе со своими охранниками и сторонниками, после чего немедленно вспыхнула потасовка, сообщает портал "Левый берег".

Кроме того, члены "С14" разрисовали монумент красной краской и принесли с собой плакаты с лозунгами "Кожного ката чекає розплата" (Каждого ката ждет расплата).

Напомним, ранее националисты в Киево-Печерской Лавре искали сепаратистов и узнавали, чей Крым.

 
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Киев, Николай Ватутин, памятник, Оппоблок, С14, Юрий Бойко, драка
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