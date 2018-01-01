В Киеве националисты с файерами устроили акцию протеста в Ocean Plaza: видео

По словам участников акции, они протестуют против работы российского бизнеса в Украине.

Скриншот из видео

В пятницу, 6 июля, представители националистических и праворадикальных общественных организаций "Сич" и "Сокил" устроили масштабную акцию протеста неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza", расположенному близ станции метро "Лыбидская".

Видеозаписи фрагментов акции на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Дмиртий Сиркович. "Акции против российского бизнеса в Украине", − подписал он ролики.

По словам участников мероприятия, они вышли именно к "Ocean Plaza", принадлежащему российской компании "ТПС Недвижимость", которой управляет в том числе и Лилия Ротенберг – дочь известного и близкого к Путину олигарха Аркадия Ротенберга.

Националисты окружили здание ТЦ, подожгли "файеры", а двери и окна "завесили" наклейками и "размалевали" краской из баллончиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты разбили окна в офисах "Россотрудничества" и банков РФ.

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