В Киеве националисты сожгли табор ромов и выгнали его обитателей: фото

Представители радикальной организации намерены сделать такие акции регулярными.
"Цы…ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", — написал он на своей странице в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.
По словам представителя националистической организации, они убрали за жителями табора "почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Мазур подчеркнул, что теперь коммунальным службам осталось лишь привести парк в порядок.
Координатор С14 добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.
Напомним, о своей акции С14 заявляли ранее публично. "Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", - заявил Мазур.