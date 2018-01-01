В Киеве националисты сожгли табор ромов и выгнали его обитателей: фото

Представители радикальной организации намерены сделать такие акции регулярными.

С14 сожгли дотла табор ромов Фото: Facebook/Сергей Мазур

Члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев.

"Цы…ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", — написал он на своей странице в Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

По словам представителя националистической организации, они убрали за жителями табора "почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Мазур подчеркнул, что теперь коммунальным службам осталось лишь привести парк в порядок.

Координатор С14 добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.

Напомним, о своей акции С14 заявляли ранее публично. "Попрошайничество, воровство, срач разве норма? Касту неприкасаемых пора развенчать и наказать по заслугам", - заявил Мазур.