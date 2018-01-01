В Киеве "Нацкорпус" начал блокировать "Интер": фото и видео

Представители "Нацкорпуса" заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире скандального концерта.

«Нацкорпус» начал блокаду «Интера» Facebook С.Щербины

В среду утром, 9 мая, в Киеве к зданию телеканала "Интер" пришли представители партии "Национальный корпус"

Под "Интером" собралось около 30 человек, они установили палатку Нацкорпуса, сообщил в Facebook журналист Сергей Щербина.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".

Отметим, что ранее в Сети разразился скандал вокруг концерта на "Интере" ко Дню Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве главу Россотрудничества облили зеленкой и фекалиями.

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