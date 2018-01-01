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В Киеве "Нацкорпус" начал блокировать "Интер": фото и видео

Сегодня, 09:17
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1 / 9 «Нацкорпус» начал блокаду «Интера» (Facebook С.Щербины)

Представители "Нацкорпуса" заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире скандального концерта.

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«Нацкорпус» начал блокаду «Интера» Facebook С.Щербины
В среду утром, 9 мая, в Киеве к зданию телеканала "Интер" пришли представители партии "Национальный корпус".

Под "Интером" собралось около 30 человек, они установили палатку Нацкорпуса, сообщил в Facebook журналист Сергей Щербина.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь "Дня Победы".

Отметим, что ранее в Сети разразился скандал вокруг концерта на "Интере" ко Дню Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве главу Россотрудничества облили зеленкой и фекалиями.

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Теги:  
Интер, Нацкорпус, концерт, День Победы
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