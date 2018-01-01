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В Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП: фото

Сегодня, 09:58
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1 / 5 В Киеве горела часовня УПЦ МП (Пресс-служба УПЦ)

Злоумышленники разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание.

В Киеве в ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая расположена в Оболонском районе.

Неизвестные попытались поджечь храм в честь Преображения Господня" около 3 ночи. Они разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание, сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

По факту инцидента открыто уголовное производство.

Напомним, церковь Святого князя Владимира УПЦ МП во Львове горела в ночь на 3 февраля, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.
Теги:  
Церковь, поджог, пожар
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