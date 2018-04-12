В Киеве неизвестные с автоматами громили игровые залы, опубликованы фото

Полицейские задержали 12 человек, подозреваемых в разбойном нападении на развлекательное заведение.

В четверг ночью, 12 апреля, в Киеве на улице Привокзальной группа неизвестных разгромила несколько игорных заведений.

Инцидент произошел около 01:20. Всего пострадали три игровых зала, сообщает "Информатор".

Очевидцы сообщили, что 10 налетчиков приехали на место на Volkswagen Transporter. Их лица прикрывали балаклавы. Они были вооружены автоматами, громили мебель, аппаратуру и забирали деньги из касс.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работали оперативники.

В то же время полицейские задержали 12 человек, подозреваемых в разбойном нападении на развлекательное заведение на улице Андрея Малышко, говорится в сообщении Патрульной полиции Украина на своей странице в Facebook.

Как отмечается, вызов о нападении поступил на спецлинию 102 сегодня ночью.

Очевидцы происшествия сообщили, что около 20 человек в масках забежали в помещение заведения, разбили оборудование и, угрожая оружием, завладели 10 тыс. грн. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen в неизвестном направлении.

Информация об указанном транспортном средстве по радиосвязи была передана всем экипажам полиции. Через 20 минут на Лесном проспекте патрульные остановили похожий по ориентировке автомобиль.

На помощь патрульным также прибыли сотрудники полка полиции особого назначения. В автомобиле находились 12 человек, вероятно, причастных к разбойному нападению. Во время поверхностного осмотра в салоне авто полицейские обнаружили предметы, похожие на оружие, и деньги.

Всех возможных злоумышленников правоохранители задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Правды люди в черном и в шапках Деда Мороза разгромили местную "пивнушку".