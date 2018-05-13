В Киеве неожиданно умер судья Бобровник, известный по скандальному делу Насирова

Служитель фемиды ушел из жизни в 37 лет.
Такую информацию в комментарии "Украинской правде" предоставила пресс-служба Соломенского суда, не сообщая подробностей смерти.
Журналист Оксана Коваленко написала в Twitter, что 37-летний Бобровник умер вследствие сердечного приступа.
"Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника", - написала автор.
Напомним, в начале текущего года было открыто дисциплинарное производство против Бобровника в связи с употреблением алкоголя на рабочем месте.
Как ранее сообщалось, судья Александр Бобровник стал известным благодаря делу о задержании отстраненного главы ДФС Романа Насирова, а именно благодаря резонансу вокруг него и его затягивания. Кроме того, чуть позже Бобровника назначили рассматривать меру пресечения для еще одной одиозной личности – бывшего нардепа Александра Мартыненко.
Читайте наши новости в Facebook