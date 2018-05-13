В Киеве неожиданно умер судья Бобровник, известный по скандальному делу Насирова

Служитель фемиды ушел из жизни в 37 лет.

По предварительной информации, у 37-летнего судьи случился сердечный приступ УНИАН

В Киеве 13 мая скоропостижно скончался судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник.

Такую информацию в комментарии "Украинской правде" предоставила пресс-служба Соломенского суда, не сообщая подробностей смерти.

Журналист Оксана Коваленко написала в Twitter, что 37-летний Бобровник умер вследствие сердечного приступа.

"Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника", - написала автор.

Напомним, в начале текущего года было открыто дисциплинарное производство против Бобровника в связи с употреблением алкоголя на рабочем месте.

Как ранее сообщалось, судья Александр Бобровник стал известным благодаря делу о задержании отстраненного главы ДФС Романа Насирова, а именно благодаря резонансу вокруг него и его затягивания. Кроме того, чуть позже Бобровника назначили рассматривать меру пресечения для еще одной одиозной личности – бывшего нардепа Александра Мартыненко.

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