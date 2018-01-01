В Киеве пенсионерка перед смертью пять дней молила о помощи в закрытой квартире: видео

Полицейские слышали крики, но не стали открывать дверь.

В Киеве скончалась одинокая пенсионерка, которая просила о помощи Скриншот

В Киеве скончалась одинокая пенсионерка, которая просила о помощи, однако никто не смог ей помочь и открыть дверь ее квартиры.

Несколько дней жители пятиэтажки пытались спасти свою 79-летнюю соседку. Пенсионерка кричала о помощи из своего дома, потому что самостоятельно уже не могла открыть дверь. Она все время звала свою сиделку, которая не оставила контактов никому из соседей. Жильцы дома вызвали полицейских. По словам очевидцев, полицейские слышали крики, но не стали открывать дверь. Сказали, что направят помощь на следующий день. Однако никто так и не прибыл, сообщает ТСН.

Тело пенсионерки обнаружила уже сиделка. Произошло это уже на 5-й день после первой ее мольбы о помощи.

Руководитель патрульной полиции Киева заверил, что его подчиненные на вызов приехали, но не слышали криков.

"Дверь никто не открывал, никакого шума патрульные не слышали. Полномочий открывать двери просто так — нет", — подчеркнул руководитель киевских патрульных Юрий Зозуля. Информацию, утверждает полицейский, передали участковому, который должен был бы сообщить "чрезвычайщикам".

В свою очередь представитель столичных спасателей заявил, что от полицейских информация не дошла. Впрочем, если бы позвонили соседи, спасатели тоже бы приехали.

"В случае, если мы понимаем, что есть угроза жизни людей, мы можем взломать дверь без полиции. Они должны были позвонить на 101", — подчеркнула спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Юрист говорит, что зайти в квартиру имели право и полицейские, и даже соседи, которые слышали крики.

"Люди не просто имеют право спасать такого человека, в том числе путем проникновения в его жилище, они даже обязаны это делать. И это касается не только полицейских, это касается и рядовых граждан", — отметил юрист Михаил Ильяшев.

Кстати, такая ситуация в этом подъезде случилась уже не впервые. Несколько месяцев назад умер дедушка — тоже из-за того, что несмотря на просьбу помочь, в его квартиру сотрудники ни одной службы так и не зашли.