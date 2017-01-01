В Киеве под главком Нацполиции активисты требуют найти убийц юристки, фото, видео

Среди требований протестующих — объективное расследование преступления и отставка руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова.

В Киеве под зданием областного управления Нацполиции проходит акция протеста в связи с убийством правозащитницы Ирины Ноздровской.

Среди требований протестующих — объективное расследование преступления и отставка руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова, сообщает 112 Украина.

Сам Ценов вышел к протестующим и попытался наладить диалог, однако его прервали под крики "Ганьба". Протестующие также потребовали предоставить охрану родным погибшей правозащитницы. В ответ начальник областной полиции пообещал это сделать в случае поступления соответствующего заявления от дочери Ноздровской.

"На сегодня после осмотра места происшествия тело (погибшей, —ред.) было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, с целью установления характера телесных повреждений, причине смерти потерпевшей и проведения ряда оперативных мероприятий. Нами отработано более чем 20 камер, которые стоят на пути движения Ирины с места работы до дома", — сообщил Ценов протестующим.

Всего в акции участвует больше 100 человек. Протестующие держат в руках плакаты с надписями: "Вынесите приговор себе", также они выкрикивают "Ганьба!" и грозят зайти внутрь. Принесли шины, пишет Украинская правда.

Напомним, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря. Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.