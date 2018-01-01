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В Киеве полиция отыскала похищенного сына ливийского дипломата

Сегодня, 21:04

Правоохранители выявили у молодого человека незначительные телесные повреждения.

полиция
Полиция нашла похищенного сына атташе ливийского посольства УНИАН
Полиция Киева сообщила о завершении операции по поиску похищенного в столице сына финансового атташе посольства Ливии.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - цитирует пресс-служба начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Правоохранители сообщили, что лица, которые осуществили похищение сына дипломата, устанавливаются сотрудниками спецслужб.

Как сообщалось, 25 июня в Киеве неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. 26-летнего Абдусалама затолкали в салон легкового автомобиля Wolksvagen Golf и скрылись.

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Дипломат, Ливия, сын, похищение, полиция
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