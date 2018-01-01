В Киеве полиция заблокировала базу "Азова" и "Нацкорпуса": фото, видео

Информация была опубликована на странице партии в соцсети Facebook.

Бойцы спецназа Нацполиции в пятницу, 23 марта, окружили базу партии "Нацкорпус" и полка Нацгвардии "Азов", расположенную на территории бывшего завода "АТЕК" − возле станции метрополитена "Святошин" в Киеве.

Как можно заметить в видеоролике, обнародованном на странице "Нацкорпуса" в соцсети Facebook. Изначально возле входа на территорию завода стояли около десятка силовиков в масках и с оружием которые, по их словам, проводили следственные действия.

Позднее представили Главка Нацполиции заявили, что следственные действия в админздании завода АТЕК проводили сотрудники Департамента по защите экономики − в том числе и выемку документов по решению суда.

Полицейские никого на "АТЕК" не пропускали, пока не прибыл нардеп и лидер "Азова" Андрей Билецкий. Вместе с ним на территорию завода прорвались около 20 человек..

Затем в партии "Национальный корпус" назвали обыск противоправным.

"Сегодня утром сотрудники полиции и бывшего "Беркута" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "Азов", помещение хаба разрешительного развития общественных организаций Азовского движения, Рекрутингового центра полка "Азов" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца. Силовики взломали дверь и провели незаконные и противоправные обыски в помещениях - без присутствия следователя и понятых", - заявили они.

Напомним, ранее представители "Нацкорпуса" поучаствовали в демонтаже памятника Павке Корчагину на Киевщине.