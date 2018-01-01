В Киеве полиция задержала 18 человек, провоцирующих иностранных фанатов на драку

По информации правоохранителей, задержанные выкрикивали: "Динамо".
Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, задержанные выкрикивали: "Динамо! Динамо!". Об этом сообщает Громадське.
По информации Крищенко, финал Лиги чемпионов прошел спокойно и масштабных волнений с иностранными болельщиками удалось избежать.
Отмечается также, что в фан-зоне на Крещатике правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов.
Напомним, в матче за звание чемпиона Лиги УЕФА 2017/2018 года победу одержал "Реал", обыграв "Ливерпуль" со счетом 3:1 на киевском стадионе НСК "Олимпийский".
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