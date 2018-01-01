В Киеве попрощались с Левком Лукьяненко

В столице на отпевании диссидента во Владимирском соборе присутствовал Порошенко.

Во вторник, 10 июля, в Киеве в клубе Кабинета министров прощались с диссидентом, политиком, писателем Левком Лукьяненко, потом его отпели во Владимирском соборе.

Литератора похоронили на Байковом кладбище, сообщает "Україна молода".

"Отдать последнюю дань уважения автору Декларации о независимости Украины пришли тысячи людей, которые непрерывным траурным шествием несколько часов шли возле гроба Лукьяненко, возлагая цветы", — отметило издание.

По его данным, на церемонии прощания в клубе Кабмина присутствовали, в частности, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Президент Петр Порошенко с женой Мариной присутствовали на отпевании умершего.

Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля в киевской больнице в возрасте 89 лет. Позже жена диссидента Надежда Лукьяненко сообщила, что он скончался от последствий перенесенного ранее инсульта.

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